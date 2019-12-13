Межбанк: курс будет диктовать Нацбанк

Понедельник на валютном рынке увеличит объемы операций на торгах, но снова сохранит определенную интригу по курсу. По нашим расчетам, объем операций будет находится в пределах $240-310 млн при совершении до 520-640 сделок.

На поведение участников рынка повлияют три основных фактора:

1) Приближение периода бюджетных платежей. До конца этой недели бизнесу надо будет рассчитаться с государством по налогам. Это приведет к росту потребности в гривне и активизации для этого продаж валюты на межбанке. Тем более, что тенденция проседания курса только стимулирует оперативное расставание с валютной выручкой у экспортеров;

2) Завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ и действия НБУ. Минфин Украины будет продавать облигаций на общую сумму 6,5 млрд гривен (в том числе на 4 млрд – пользующихся повышенным спросом 4-х летних бумаг), а также валютные облигации на 100 млн евро. Огромный интерес нерезидентов к гривневым облигациям (на последнем аукционе по долгоиграющим бумагам спрос почти в 4 раза превышал предложение) способен “залить” межбанк валютой для финансирования их покупок.

Весь излишек доллара будет выкупать Нацбанк, и его ценники будут практически диктовать рынку курс по дню;

3) Предновогодний цейтнот у компаний и поведение наличного рынка. До начала рождественских праздников в США и Европе остается очень мало времени и клиенты оперативно закрывают свои внешнеэкономические обязательства до рождественских банковских выходных в ЕС и США. Это увеличит как спрос на валюту, так и предложение, что приведет к росту статистики торгов в течение сессий этих дней. Наличный рынок по прежнему остается союзником для гривны и сохраняет спред по доллару в пределах 15-20 копеек с постепенным снижением котировок.

Мы ожидаем на 16 декабря коридор по доллару в пределах 23,40 — 23,60 гривен с периодическим давлением на курс в течение дня по мере выхода на рынок местных крупных игроков, нерезидентов и самого Нацбанка.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,48 / 23,49

евро – 26,18 / 26,19

российский рубль – 0,3743 / 0,3746

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке