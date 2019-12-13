Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журнала

Украина попала в рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, заняв 39 место из 80 существующих.

Соответствующий рейтинг опубликовал американский журнал U.S.News & World Report.

Лидером ТОП-80 стали США, на втором месте – РФ, на третьем – Китай. В первую десятку попали также Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украине удалось обойти такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Аргентина, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия и другие государства.

На последнем – 80-м месте – Эстония.

Как отмечается на сайте издания, список составлялся аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

Они учитывали такие факторы, как экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, членство и участие страны в международных альянсах.

Рейтинг также основывается на опросе, в котором более 20 тысяч человек оценивали страны по вышеуказанным факторам.