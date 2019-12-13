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Избыток валюты: Нацбанк выкупает с рынка более $400 млн вторую неделю подряд

Избыток валюты: Нацбанк выкупает с рынка более $400 млн вторую неделю подряд

9-13 декабря 2019 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 424,1 миллиона долларов.

Такие данные приводятся в статистике валютных интервенций НБУ, опубликованной на сайте ведомства.

Выкупленная с рынка валюта пошла на пополнение золотовалютных резервов Украины. При этом в течение второй недели декабря 2019 года Нацбанк не осуществлял продажи валюты из резервов для того, чтобы сглаживать резкие «скачки» курса валют.

НБУ выкупает с рынка более 400 миллионов долларов уже вторую неделю подряд. Так, на предыдущей неделе (2-6 декабря) Нацбанк выкупил 436,6 миллиона долларов. В общем, с начала декабря выкуп валюты с рынка составил более 860 миллионов долларов.

С начала года НБУ купил на рынке 6,32 миллиарда долларов, а продал из резервов 479,23 миллиона долларов. Таким образом, золотовалютные резервы Украины с начала года пополнились на 5,86 миллиарда долларов валюты, купленной внутри Украины на межбанковском рынке.

Из-за избытка валюты на рынке происходит укрепление гривны. Официальный курс Нацбанка, установленный на 16 декабря, составляет 23,5 гривны за доллар, что является рекордно низким курсом доллара за последние 4 года. Поэтому в Нацбанке приняли решение выкупать с рынка по 50 млн долларовые ежедневно.

Сейчас курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Этот избыток вызвали инвестиции иностранцев в государственные облигации и большие доходы от экспорта агропродукции за границу. Нацбанк может сглаживать такой избыток, выкупая «лишнюю» валюту с рынка.

По материалам hromadske.tv
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