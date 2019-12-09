ЕС одобрил многомиллиардные субсидии на батареи для электрокаров

Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение 3,2 млрд евро на субсидии для производства аккумуляторов к электромобилям. Об этом пишет DW.

Германия совместно еще с шестью странам ЕС планирует создать европейский центр по производству элементов аккумуляторных батарей.

“Этот важный план, представляющий интерес для всей Европы, может быть реализован без чрезмерного подрыва конкуренции”, – заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Согласно планам, Германия выделяет субсидии в объеме 1,25 млрд евро, Франция – 960 млн, Италия – 570, Польша – 240, Бельгия – 80, Швеция – 50 и Финляндия – 30 млн евро. Брюссель рассчитывает и на привлечение частных инвестиций в объеме 5 млрд евро.

Производство батарей в Европе будет осуществляться совместными силами по модели европейского авиастроительного концерна Airbus. В Германии решение комиссии назвали большим успехом.