Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" - Дубилет

Некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют “финансовую подушку” и им трудно содержать свои семьи.

Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сказал в интервью телеканалу “Наш”.

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“Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому действительно у нас довольно такие сложные дискуссии”, – сказал Дубилет.

По его словам, ситуация сложная, ведь, с одной стороны, есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных заплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.