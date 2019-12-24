В Африке кнопочных телефонов больше, чем смартфонов

В то время как весь мир уже перешёл на смартфоны, есть регионы, где кнопочные телефоны до сих пор пользуются большой популярностью и даже лидируют по продажам. Одним из них является Африка. Несмотря на то что африканцы в основном отдают предпочтение недорогим мобильникам, последние тенденции всё же указывают на увеличение спроса на смартфоны.

По данным аналитического агентства IDC, с июля по сентябрь в Африке было отгружено 55,8 миллиона мобильных телефонов и смартфонов. Последних — 22,6 млн. Таким образом, доля кнопочников составила 59,4%, а смартфонов — всего 40,6%. Согласно информации IDC, это самый низкий показатель среди всех регионов.

За третий квартал 2019 года наблюдается небольшой рост в 4%, который пришёлся на такие регионы, как Нигерия, Южная Африка и Египет. Больше всего мобильных телефонов смогла реализовать китайская компания Тranssion, владеющая тремя брендами: iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile. Тranssion удалось завоевать 64% рынка. На втором месте идёт Nokia с долей в 10%. Что до смартфонов, то на первом месте снова Transsion (36,2%); на втором Samsung (23,9%); на третьем HUAWEI (11,4%). Больше всех зарабатывает на рынке Африки Samsung (33,2%). Лидер по продажам Transsion на втором месте (22,4%), ещё одна китайская компания HUAWEI — на третьем (15,6%).