Электрокроссовер Fisker Ocean впервые покажут публике

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Компания Fisker объявила, что представит свой новый электрокроссовер Fisker Ocean уже 4 января 2020 года на выставке электроники CES. Также автопроизводитель договорился о партнерстве с сетью скоростных зарядных станций Electrify America, что позволит американским владельцам электромобиля Fisker Ocean получить доступ к «крупнейшей открытой зарядной сети в США».
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Отметим, что на данный момент сеть Electrify America с возможностью зарядки мощностью до 350 кВт находится на этапе развития, однако к декабрю 2021 года ее создатели обещают построить порядка 3500 зарядных станций в 45 из 50 штатов США. В свою очередь серийное производство модели Fisker Ocean должно начаться в конце 2021 года, а первые поставки клиентам — в 2022 году, так что к моменту появления этого электромобиля на дорогах, сеть уже будет готова принимать владельцев.
Электрокроссовер Fisker Ocean оснащается батареей емкостью 80 кВтч, которая рассчитана на 400-500 км (250-300 миль) запаса хода в зависимости от стиля езды и дорожных условий. Практически полный объем (200 миль запаса хода) батарея будет набирать всего за 30 минут зарядки на Electrify America.
Электромобиль Fisker Ocean уже можно зарезервировать, для чего достаточно внести депозит в размере $250, при этом будущий владелец сможет приобрести данный электромобиль в лизинг всего за $379 в месяц (также потребуется первый взнос в размере $2,999). Ранее озвучивалась полная стоимость модели «менее $40,000».
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