В 2019 году иностранные инвестиции в аграрную экономику увеличились на 16,4%

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что с начала 2019 года прямые иностранные инвестиции в аграрную экономику увеличились на 16,4%, или на 76 млн долларов, до 537 млн ​​долларов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“С начала 2019 года прямые иностранные инвестиции в аграрную экономику увеличились на 16,4% с 461 млн долларов до 537 млн ​​долларов”, – написал Высоцкий.

При этом он отметил, что темпы роста иностранных инвестиций в отрасль в 3 раза выше прироста по экономике в целом.