В 2019 году иностранные инвестиции в аграрную экономику увеличились на 16,4%

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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что с начала 2019 года прямые иностранные инвестиции в аграрную экономику увеличились на 16,4%, или на 76 млн долларов, до 537 млн долларов.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
“С начала 2019 года прямые иностранные инвестиции в аграрную экономику увеличились на 16,4% с 461 млн долларов до 537 млн долларов”, – написал Высоцкий.
При этом он отметил, что темпы роста иностранных инвестиций в отрасль в 3 раза выше прироста по экономике в целом.
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