ПриватБанк обновил дизайн цифровых карт

ПриватБанк обновил дизайн массовых платежных карт, используемых клиентами для оплаты с помощью цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“С 13 декабря обложки всех цифровых карт автоматически будут изменены на дизайны новой «цветной» линейки платежных карт. Они пришли на замену традиционному для банка дизайну и предоставляют клиентам возможность выбирать себе карту их нескольких современных дизайнерских решений”, – говорится в сообщении.

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Клиенты ПриватБанка могут самостоятельно изменять дизайн обложек платежных карт, добавленных в цифровой кошелек.

Как изменить дизайн:

Обновить приложение Privat24 до последней версии;

В разделе “Меню карт” зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать любой из эксклюзивных виртуальных дизайнов.

Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках бесплатная.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк запустил технологию FacePay. Это технология, которая позволит вам в магазине оплачивать свои покупки просто с помощью фото. Для оплаты по новой технологии клиенту не нужно будет иметь при себе ни смартфон, ни карту.