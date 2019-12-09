ПриватБанк обновил дизайн цифровых карт

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ПриватБанк обновил дизайн массовых платежных карт, используемых клиентами для оплаты с помощью цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“С 13 декабря обложки всех цифровых карт автоматически будут изменены на дизайны новой «цветной» линейки платежных карт. Они пришли на замену традиционному для банка дизайну и предоставляют клиентам возможность выбирать себе карту их нескольких современных дизайнерских решений”, – говорится в сообщении.
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Клиенты ПриватБанка могут самостоятельно изменять дизайн обложек платежных карт, добавленных в цифровой кошелек.
Как изменить дизайн:
Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках бесплатная.
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