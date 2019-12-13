Минэкономики займется ценами на импортные товары

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пытается найти ответ на вопрос: “Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так?” – сообщил министр Тимофей Милованов.

“По определенным позициям (потребительского импорта – Ред.), где должно было бы быть большее уменьшение (цены – Ред.), мы делаем аналитику, и если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования”, – написал он на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что цены на импортные товары, которые формируют 29,8% потребительской корзины украинца, за последние 12 месяцев выросли в среднем на 0,3%: на 71 позицию они снизились, а на 56 позиций выросли.

Милованов указал, что падение цен сдерживается повышением зарплат и других расходов в себестоимости, однако необходим более детальный анализ.