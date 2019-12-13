0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 189 0

Минэкономики займется ценами на импортные товары

Минэкономики займется ценами на импортные товары

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пытается найти ответ на вопрос: “Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так?” – сообщил министр Тимофей Милованов.

“По определенным позициям (потребительского импорта – Ред.), где должно было бы быть большее уменьшение (цены – Ред.), мы делаем аналитику, и если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования”, – написал он на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что цены на импортные товары, которые формируют 29,8% потребительской корзины украинца, за последние 12 месяцев выросли в среднем на 0,3%: на 71 позицию они снизились, а на 56 позиций выросли.

Милованов указал, что падение цен сдерживается повышением зарплат и других расходов в себестоимости, однако необходим более детальный анализ.

По материалам Капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.