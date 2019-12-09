Удастся ли украинцам вернуть деньги за некачественную коммуналку - эксперт

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В Украине механизма определения температуры горячей воды с помощью счетчиков нет. Поэтому шансов, что людям вернут деньги за некачественные услуги – мало, рассказал Александр Сергиенко, директор исследовательского центра “Институт города”.
“Если потребителю будет казаться, что температура не соответствует нормам, надо жаловаться на поставщика услуги и вызывать специальную комиссию. Еще попробуй доказать, что два дня назад вода из крана была едва теплой, а сегодня в котельной температуру подкрутили до необходимой нормы”, – говорит Сергиенко.
Объясняет, что при современном развитии техники температуру горячей воды можно контролировать автоматически. Нужен счетчик с термопарой и встроенным чипом, чтобы передавать всю информацию теплокоммунэнерго.
“Если такой счетчик пройдет сертификацию, то будет стоить не больше обычного – максимум 750 гривен. Но устанавливать надо исключительно индивидуальный квартирный счетчик. Общедомовой ничего не даст. Каждому жителю главное, что у него в квартире делается. Традиционно раздача воды происходит сверху вниз. То есть те, кто живет на последних этажах, получают горячую воду. А нижних – как повезет. Вода может остыть, пока стечет по стояку вниз. Предоставитель услуг сразу скажет, что подал воду температурой 55 градусов, а остальное его не интересует”, – отмечает эксперт.
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