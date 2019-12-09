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Рейтинг лучших бизнес-школ мира - Bloomberg

Рейтинг лучших бизнес-школ мира - Bloomberg

Bloomberg Businessweek оценил 131 бизнес-школу во всем мире, рассказав, где лучше всего получать MBA (Master of Business Administration – квалифицированная степень в менеджменте).

Эксперты разбили все заведения на четыре региона: Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Канаду и США. Больше всего победителей оказалось в США, Европе и Азии, а девять школ попали в рейтинг впервые.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе лучшей школой снова стала HKUST. Национальный университет Сингапура поднялся на вторую позицию. Третье место получила Индийская школа бизнеса.

В Канаде победителем стала бизнес-школа Айви (Ivey). Бизнес-школа Смита (Smith business school) в Королевском университете поднялась на одну позицию – до второго места. Третье место получил Университет Ротмана Торонто (University of Toronto’s Rotman), который при составлении рейтинга рассматривали впервые.

Среди американцев первую позицию школ для получения MBA занял Стэнфорд. Вторую – школа Tuck в Дартмуте, которой удалось стремительно подняться аж на 17 позиций. Гарвард остался на третьей позиции.

Среди европейских школ уже второй год подряд рейтинг возглавила IMD. INSEAD заняла вторую позицию, поменявшись местами с Лондонской бизнес-школой.

По материалам УБР
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