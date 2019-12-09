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Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца

Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые были на полном содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

  • муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж, определенные статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • дети умершего кормильца, до достижения ими 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

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  • дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;
  • дети-сироты до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;
  • муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат, или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет (независимо от возраста и трудоспособности).

Пенсия по случаю потери кормильца назначается в размере:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи – 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними в равных долях.

Вторая пенсия с Приват24

Период, на который назначается пенсия в связи с потерей кормильца:

  • пенсия назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста – пожизненно;
  • на всех членов семьи, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца, назначается одна общая пенсия;
  • по требованию члена семьи из общей суммы пенсии выделяется его доля, которая выплачивается отдельно;
  • выделение доли пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о выделении доли.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. Повышение составит от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+ лет.
  • С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн; размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16380 грн.
По материалам Finance.UA
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