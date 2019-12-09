Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые были на полном содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж, определенные статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

дети умершего кормильца, до достижения ими 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

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дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;

дети-сироты до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей или брат, или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет (независимо от возраста и трудоспособности).

Пенсия по случаю потери кормильца назначается в размере:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними в равных долях.

Период, на который назначается пенсия в связи с потерей кормильца:

пенсия назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста – пожизненно;

на всех членов семьи, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца, назначается одна общая пенсия;

по требованию члена семьи из общей суммы пенсии выделяется его доля, которая выплачивается отдельно;

выделение доли пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о выделении доли.

Справка Finance.ua:

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. Повышение составит от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+ лет.