Условия назначения пенсий по случаю потери кормильца

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Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые были на полном содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
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Пенсия по случаю потери кормильца назначается в размере:
Период, на который назначается пенсия в связи с потерей кормильца:
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