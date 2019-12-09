0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

До миллиона: главный «слуга» поделился планами партии на новогодний корпоратив

До миллиона: главный «слуга» поделился планами партии на новогодний корпоратив

Глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко сообщил, что политсила потратит на новогодний корпоратив несколько сотен тысяч гривен, передают “Буквы”.

По словам Корниенко, новогодняя вечеринка пройдет в конгрессно-выставочном центре “Парковый” в самом центре Киева. Как отмечают СМИ, для проведения мероприятия заказан один из самых дорогих ресторанов “CHI”.

Корниенко, отвечая на вопрос о расходах на корпоратив, не смог назвать точной цифры. Сначала он сказал, что вечеринка обойдется в несколько сотен тысяч гривен, а потом добавил, что “где-то до миллиона гривен”.

Политик также отметил, что оплачивать ресторан будут из бюджета партии, куда вносят деньги спонсоры.

“По закону партия может иметь финансирование, расчетный счет. Физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Есть физические и юридические лица, которые предоставляют партии поддержку”, – пояснил он.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.