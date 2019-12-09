До миллиона: главный «слуга» поделился планами партии на новогодний корпоратив

Глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко сообщил, что политсила потратит на новогодний корпоратив несколько сотен тысяч гривен, передают “Буквы”.

По словам Корниенко, новогодняя вечеринка пройдет в конгрессно-выставочном центре “Парковый” в самом центре Киева. Как отмечают СМИ, для проведения мероприятия заказан один из самых дорогих ресторанов “CHI”.

Корниенко, отвечая на вопрос о расходах на корпоратив, не смог назвать точной цифры. Сначала он сказал, что вечеринка обойдется в несколько сотен тысяч гривен, а потом добавил, что “где-то до миллиона гривен”.

Политик также отметил, что оплачивать ресторан будут из бюджета партии, куда вносят деньги спонсоры.

“По закону партия может иметь финансирование, расчетный счет. Физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Есть физические и юридические лица, которые предоставляют партии поддержку”, – пояснил он.