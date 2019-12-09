До миллиона: главный «слуга» поделился планами партии на новогодний корпоратив

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко сообщил, что политсила потратит на новогодний корпоратив несколько сотен тысяч гривен, передают “Буквы”.
По словам Корниенко, новогодняя вечеринка пройдет в конгрессно-выставочном центре “Парковый” в самом центре Киева. Как отмечают СМИ, для проведения мероприятия заказан один из самых дорогих ресторанов “CHI”.
Корниенко, отвечая на вопрос о расходах на корпоратив, не смог назвать точной цифры. Сначала он сказал, что вечеринка обойдется в несколько сотен тысяч гривен, а потом добавил, что “где-то до миллиона гривен”.
Политик также отметил, что оплачивать ресторан будут из бюджета партии, куда вносят деньги спонсоры.
“По закону партия может иметь финансирование, расчетный счет. Физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Есть физические и юридические лица, которые предоставляют партии поддержку”, – пояснил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 2021 10
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3828 7
Границы Киева могут измениться5 ч. назад - 572 4
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1753 3
На следующей неделе состоятся три суда по делам Приватбанка5 ч. назад - 158 2
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 3678
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 2021 10
Субсидии наличными: в Минсоцполитики приготовили изменения для льготниковВчера, 16:03 - 1395
Куда и как часто путешествуют украинцы (опрос)Вчера, 20:02 - 1344
Почему не отображается субсидия на счете «Ощадбанка»4 ч. назад - 1314 1
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)3 ч. назад - 64
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 221
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 721
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2328 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2216 1