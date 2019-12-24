Honda Motor выпустит в 2020 году самоуправляемый автомобиль

Honda Motor планирует выпустить следующим летом свой первый самоуправляемый автомобиль, в котором водитель сможет не держать руки на руле и оторвать взгляд от дороги.

Об этом сообщил ресурс Nikkei Asian Review.

Технология частичного самостоятельного вождения будет интегрирована в флагманскую модель класса люкс Legend. Ожидается, что новый автомобиль будет стоить около 10 млн иен ($91 тыс.), что на 40 % дороже стандартной версии Legend.

Благодаря поддержке третьего уровня автономности (Level-3) автомобиль сможет двигаться самостоятельно в течение длительного периода времени, хотя в экстренных случаях система будет предупреждать водителя о необходимости взять управление на себя.