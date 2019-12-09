Volkswagen вывел на рынок седан за $14 тысяч (фото)

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На рынок выходит рестайлинговая версия седана Volkswagen Lavida. Данная модель выпускается в Поднебесной на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.
Обновленный седан Volkswagen Lavida обзавелся другой решеткой радиатора с тонкими хромированными линиями, модернизированной головной оптикой, а также другим передним бампером, в который встроены дневные ходовые огни.
Интерьер новинки получил другую медиасистему с тачскрином, обновленные дефлекторы и более качественные материалы отделки. В списке оборудования нового седана можно найти 4 подушки безопасности, кондиционер, люк с электроприводом, систему экстренного автоматического торможения и круиз-контроль.
В арсенале обновленного Volkswagen Lavida находится бывший 1,5-литровый атмосферный двигатель EA211, который выдает 112 лошадиных сил. В связке с мотором может работать как 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».
Стоимость автомобиля в Китае начинается от 99 тыс. 900 юаней, что примерно составляет 14 000 долларов.
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