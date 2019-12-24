Dartz готовит шестиколесный бронированный кабриолет

Латвийская компания Dartz Motorz ​​показала первое изображение своей очередной новинки – бронированного 6×6 Landaulet.

Пока он существует только на рендерах, но производитель обещает представить «живой» автомобиль уже в следующем году.

На снимке можно рассмотреть трехосный «вездеход» с дизайном Prombron Black Stallion и мягким верхом с электрическим приводом как на Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.

О технике пока ничего не известно, но, по слухам, на роль силовой установки инженеры определят 1000-сильный V8 6.2 Hellcat с механическим нагнетателем. По другой версии, под капотом пропишется V8 4.0 с двойным наддувом и гибридной надстройкой (558 к.с. и 730 Нм).