Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Канадская компания Harbour Air провела первые летные испытания электрифицированного гидросамолёта DHC-2 Beaver. Гидросамолётами называют аппараты, способные взлетать и садиться на воду.
Первый полёт DHC-2 Beaver состоялся 10 декабря 2019 года на реке Фрейзер недалеко от Ванкувера. Он продлился четыре минуты, но зато был признан успешным. На видео видно, как гидросамолёт взлетает и садится.
Длина базового аппарата составляет 9,2 метра, а размах крыла — 14,6 метра. Гидросамолёт оборудован поплавковым шасси. Может развивать скорость до 255 километров в час, дальность полёта равна 732 километрам. Переделанный аппарат работает на литий-ионной аккумуляторной батарее ёмкостью 200 киловатт-час и электромоторе максимальной мощностью 559 киловатт.
Полного заряда аккумулятора должно хватать на 30 минут полёта. Теперь разработчикам DHC-2 Beaver предстоит получить разрешение на коммерческую эксплуатацию электрифицированного гидросамолёта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1696 9
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3513 7
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 1048 7
Границы Киева могут измениться2 ч. назад - 326 4
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решенияВчера, 10:37 - 824 4
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3513 7
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 3065
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1700 3
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1696 9
Президент анонсировал повышение пенсийВчера, 11:09 - 1584 3
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)50 мин. назад - 20
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 212
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 715
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2302 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2200 1