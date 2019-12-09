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Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)

Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)

Канадская компания Harbour Air провела первые летные испытания электрифицированного гидросамолёта DHC-2 Beaver. Гидросамолётами называют аппараты, способные взлетать и садиться на воду.

Первый полёт DHC-2 Beaver состоялся 10 декабря 2019 года на реке Фрейзер недалеко от Ванкувера. Он продлился четыре минуты, но зато был признан успешным. На видео видно, как гидросамолёт взлетает и садится.

Длина базового аппарата составляет 9,2 метра, а размах крыла — 14,6 метра. Гидросамолёт оборудован поплавковым шасси. Может развивать скорость до 255 километров в час, дальность полёта равна 732 километрам. Переделанный аппарат работает на литий-ионной аккумуляторной батарее ёмкостью 200 киловатт-час и электромоторе максимальной мощностью 559 киловатт.

Полного заряда аккумулятора должно хватать на 30 минут полёта. Теперь разработчикам DHC-2 Beaver предстоит получить разрешение на коммерческую эксплуатацию электрифицированного гидросамолёта.

По материалам bigmir.net
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