Робопсы Spot стали полицейскими саперами

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Полиция штата Массачусетс официально стала первым полицейским управлением в Соединенных Штатах, которые взяли на полевые испытания робопса Spot от известной робототехнической компании Boston Dynamic.Робот использовался полицией с 7 августа по 5 ноября этого года, он был задействован, по имеющейся информации, в двух “инцидентах”, а целью данного мероприятия являлись исследования, связанные с возможностью использования самой современной робототехники силами охраны правопорядка. Отметим, что использовавшиеся полицией роботы Spot были сданы компанией Boston Dynamic в аренду на 90 дней. Все это время роботы провели в составе саперного подразделения Bomb Squad, где они использовались, в основном, для проникновения и проведения осмотра помещений, в которых могли быть установлены взрывные устройства.
Согласно договору с компанией Boston Dynamic роботы Spot не были оснащены никаким, даже нелетальным оружием, по условиям испытаний роботы должны были выполнять исключительно “мирную работу”. Роботы Spot, использовавшиеся в полицейских испытаниях, немного отличаются от своих “гражданских” собратьев. Их конструкция обладает повышенной надежностью и степенью защиты IP54, роботы способны работать при температурах окружающей среды от -20 до 45 градусов Цельсия.
Роботы обладают круговым стереоскопическим зрением, обеспеченным высококачественными стерео-камерами, а их автоматизированная “рука” способна поднимать груз до 14 килограммов.
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