Киевсовет расторг договор с застройщиком на Кристеровой горке

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Киевский городской совет расторг договор аренды с застройщиком “Будинвест КМ”, который планировал строить высотку на Вышгородской, 47-ж в районе парка “Горка Кристера”.
“Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком ООО «Будинвест КМ» и спас от застройки парк «Кристерова Горка», который расположен в Подольском районе столицы”, – прокомментировал решение мэр Киева Виталий Кличко.
Местные жители уже несколько лет выступают против строительства. Несколько раз протесты приводили к силовым акциям, последний раз забор на стройке сносили неделю назад.
Напомним, что ЖК на Вышгородской должен был состоять из двух домов на 440 квартир с подземным паркингом.
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