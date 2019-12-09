Лидеры и аутсайдеры по ремонту и строительству дорог

Областные государственные администрации не смогли освоить средства, выделенные им на ремонт автодорог. До конца года в Дорожном фонде остаются неиспользованными 2,8 млрд гривен.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик в Facebook

В целом в 2019 году на ремонт и содержание дорог областями в Дорожном фонде было заложено 14,6 млрд гривен. На эти средства областные администрации должны были поддерживать в надлежащем состоянии областные и сельские дороги, а 20% от суммы можно было использовать на ремонт дорог в пределах населенных пунктов.

“По состоянию на 30 ноября в ОГА поступило 13,7 млрд грн. Казалось бы, вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег – это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент”, – отмечает Голик.

Из этих средств областные администрации использовали только 110,09 млрд гривен. 2,8 млрд остались неиспользованными. “2,8 млрд грн – это примерно 155-170 км трассы типа Запорожье – Мариуполь”, – уточняет советник премьер-министра.

Лидерами оказались Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, которые использовали более 95% Дорожного фонда каждая.

Аутсайдеры – Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Донецкая ОГА, которые использовали в среднем 45% Дорожного фонда.

“Совокупный остаток неиспользованного Дорожного фонда по этим четырем ОГА – 1 млрд грн. Но это только часть проблемы, когда деньги есть, деньги на счетах, но деньги не используются. Вторая часть проблемы – это как были использованы эти деньги”, – уточняет Голик.

Согласно данным Счетной палаты, только в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях большую часть средств тратят на капитальный ремонт дорог (84,1% и 83,7% соответственно).

“Приведенные цифры и результаты – это в большей степени результат логики, заложенной в использование Дорожного фонда каждой из областей главами ОГА, которые возглавляли их в первом полугодии этого года. Нынешним главам ОГА оставалось только использовать уже заложенную их предшественниками логику. Кто-то с этим справился, кто-то даже с этим справиться не смог”, – отметил советник премьер-министра.

Он пообещал в ближайшее время обнародовать аналитику по использованию Дорожного фонда областными администрациями и заверил, что в следующем году вольница и ямочный ремонт закончатся.