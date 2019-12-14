Как реструктуризировать долг за воду

Если у потребителя образовался долг за водоснабжение и водоотведение, он может заключить договор реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала” в FACEBOOK.

Возможностью реструктуризировать свою задолженность с начала 2019 года воспользовались уже 305 киевлян и заключили соответствующие договоры.

Куда обращаться:

при задолженности до 3 тыс. грн – в “Центры коммунального сервиса”;

если сумма долга от 3 до 10 тыс. грн – в Расчетный департамент по адресу: ул. Электротехническая, 16, кабинет 404.

Сумму задолженности можно рассрочить на любой удобный для потребителя срок до 5 лет (60 месяцев).

Документы для оформления договора реструктуризации долга:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о праве собственности на квартиру;

вписка из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

доверенность, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины утвердил правила предоставления услуги горячего водоснабжения, а также типовые договоры.