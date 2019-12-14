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Как реструктуризировать долг за воду

Как реструктуризировать долг за воду

Если у потребителя образовался долг за водоснабжение и водоотведение, он может заключить договор реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала” в FACEBOOK.

Возможностью реструктуризировать свою задолженность с начала 2019 года воспользовались уже 305 киевлян и заключили соответствующие договоры.

Куда обращаться:

  • при задолженности до 3 тыс. грн – в “Центры коммунального сервиса”;
  • если сумма долга от 3 до 10 тыс. грн – в Расчетный департамент по адресу: ул. Электротехническая, 16, кабинет 404.

Сумму задолженности можно рассрочить на любой удобный для потребителя срок до 5 лет (60 месяцев).

Как сэкономить на коммуналке

Документы для оформления договора реструктуризации долга:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о праве собственности на квартиру;
  • вписка из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
  • доверенность, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины утвердил правила предоставления услуги горячего водоснабжения, а также типовые договоры.
  • Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на теплоснабжение для населения в два раза со следующей зимы.
По материалам Finance.UA
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