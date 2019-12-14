Как реструктуризировать долг за воду

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Если у потребителя образовался долг за водоснабжение и водоотведение, он может заключить договор реструктуризации.
Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала” в FACEBOOK.
Возможностью реструктуризировать свою задолженность с начала 2019 года воспользовались уже 305 киевлян и заключили соответствующие договоры.
Куда обращаться:
Сумму задолженности можно рассрочить на любой удобный для потребителя срок до 5 лет (60 месяцев).
Документы для оформления договора реструктуризации долга:
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