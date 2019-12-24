Аэропорты Украины за 2019 приняли более 22 миллионов пассажиров

Пассажиропоток аэропортов Украины за 11 месяцев 2019 составил 22 млн 576 тысяч пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Госавиаслужбу.

Пассажиропоток на международных рейсах увеличился на 20% и составил 20 млн 404,2 тыс. человек. На внутренних рейсах число принятых пассажиров выросло на 7,7% до 2 млн 171,8 тыс. пассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+ 3,1%) и перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+ 10,2%).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 11 млн 792,9 тыс. человек (+ 10,5%), на внутренних – 1 млн 74,4 тыс. человек (+ 7%).

Разница между показателями внутреннего пассажиропотока аэропортов Украины и авиакомпаний Украины объясняется тем, что в случае с аэропортами один пассажир на рейсе, например, Киев-Одесса считается как один вылетел в Киеве и один прилетел в Одессе.

В случае с авиакомпаниями этот пассажир учитывается в статистике как один человек.

Крупнейшие аэропорты Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019:

- Борисполь: 14 млн 206,6 тыс. (+ 21,6%)

- Жуляны: 2 млн 414 тыс. (-7,4%)

- Львов: 2 млн 45,8 тыс. (39,4%)

- Харьков: 1 млн 227,2 тыс. (+ 39%)

- Запорожье: 392,8 тыс. (+ 6,3%)

- Днепр: 318,6 тыс (+ 14%)

Информация от других аэропортов, включая Одессу, отсутствует.