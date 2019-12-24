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Аэропорты Украины за 2019 приняли более 22 миллионов пассажиров

Аэропорты Украины за 2019 приняли более 22 миллионов пассажиров

Пассажиропоток аэропортов Украины за 11 месяцев 2019 составил 22 млн 576 тысяч пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Госавиаслужбу.

Пассажиропоток на международных рейсах увеличился на 20% и составил 20 млн 404,2 тыс. человек. На внутренних рейсах число принятых пассажиров выросло на 7,7% до 2 млн 171,8 тыс. пассажиров.

Украинские авиакомпании за 11 месяцев 2019 выполнили 95,7 тыс. коммерческих рейсов (+ 3,1%) и перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+ 10,2%).

Пассажиропоток на международных рейсах составил 11 млн 792,9 тыс. человек (+ 10,5%), на внутренних – 1 млн 74,4 тыс. человек (+ 7%).

Разница между показателями внутреннего пассажиропотока аэропортов Украины и авиакомпаний Украины объясняется тем, что в случае с аэропортами один пассажир на рейсе, например, Киев-Одесса считается как один вылетел в Киеве и один прилетел в Одессе.

В случае с авиакомпаниями этот пассажир учитывается в статистике как один человек.

Крупнейшие аэропорты Украины по пассажиропотоку за 11 месяцев 2019:

- Борисполь: 14 млн 206,6 тыс. (+ 21,6%)

- Жуляны: 2 млн 414 тыс. (-7,4%)

- Львов: 2 млн 45,8 тыс. (39,4%)

- Харьков: 1 млн 227,2 тыс. (+ 39%)

- Запорожье: 392,8 тыс. (+ 6,3%)

- Днепр: 318,6 тыс (+ 14%)

Информация от других аэропортов, включая Одессу, отсутствует.

По материалам Економічна Правда
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