Межбанк: пятница снизила обороты на валютном рынке

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Как мы и предполагали в утреннем прогнозе — пятница снизила обороты на валютном рынке, но снова прошла достаточно показательно и интересно по курсообразованию.
После всех вчерашних новостей от Нацбанка – клиенты, да и сами финансисты “переваривали” эти новые вводные. Напомним основные: снижение учетной ставки до 13,5% годовых с 13 декабря, увеличение э-лимита инвестирования для граждан Украины до 100 тысяч евро в год, рост планового объема ежедневных интервенций по покупке валюты с $30 млн до $50 млн, а также некоторые изменения в части резервирования средств на корсчетах банков по гривневым и валютным привлеченным средствам.
Каждая из этих новостей затрагивает те или иные группы клиентов банков, что вызовет их реакцию на происходящее. Наиболее актуальное – снижение учетной ставки – “грозит” скорым снижением ставок по депозитам для вкладчиков и формирует определенные надежды у заемщиков на уменьшение процентных ставок по кредитам.
Четкий сигнал НБУ об увеличении до $50 млн в день «дежурных» покупок Нацбанка – валютный рынок сразу “услышал”, что частично уже психологически поддержало доллар сегодня на межбанке.
Клиенты и дилеры банков понимают, что увеличение объемов скупки валюты регулятором – позволит последнему еще больше усилить свое влияние на курсообразование при выставлении своих ценников скупки валюты на межбанке через Matching.
Предложение валюты на торгах сегодня незначительно превышало спрос и Нацбанк продолжал выкупать излишек доллара на рынке, чем и “заморозил” котировки в середине дня.Ход торгов:
Предложение превышало спрос и к 11 часам доллар с уровня 23,50/23,53 гривен (что было ниже вчерашнего закрытия 23,54/23,57) просел до 23,50/23,525 и до 23,48/23,50 к 12:00. НБУ выкупал доллар через Matching и этим не давал котировкам обвалиться к уровням в пределах 23,40.
Своими покупками Нацбанк удержал курс и на обед дилеры ушли при котировках 23,49/23,505 гривен. К 15 часам доллар еще просел до 23,485/23,495 и на этом уровне торги завершились.
Главные события 13 декабря на межбанке:
1) Доллар подешевел с утренних 23,50/23,53 гривен до 23,485/23,495;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но выкупал по информации участников торгов доллар через Matching. Купил по нашим оценкам от $20 млн до $40 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,4986 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 16 декабря составил 23,497996 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,48 / 23,49
евро – 26,24 / 26,25
российский рубль – 0,3752 / 0,3758
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1131 / 1,1132
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