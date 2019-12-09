Германия внесет 1 млн евро в план действий СЕ для Украины

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Германия приняла решение о взносе в размере 1 млн евро в план действий Совета Европы для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Киеве.
Как сообщается, сегодня посол Германии Анка Фельдгузен во время встречи с генеральным директором программ Совета Европы Вереной Тейлор подтвердила решение Берлина внести 1 млн евро в план действий, поддерживающий реформы в Украине с целью содействию демократии, правам человека и верховенству права.
“Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый вклад в план действий Совета Европы для Украины. Это наибольший вклад, который Германия когда-нибудь делала к подобным планам действий Совета Европы в других странах”, – отметила посол.
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