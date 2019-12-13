Рабочая сфера в Украине: зарплаты и популярные профессии (аналитика)

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Во втором полугодии 2019 года профессия продавца стала самой популярной рабочей профессией по количеству вакансий.
Об этом “свидетельствует:https://blog.olx.ua аналитика портала OLX Работа.
Рейтинг зарплат рабочих сфер в Киеве:
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ТОП-5 самых популярных рабочих специальностей:
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