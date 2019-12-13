Рабочая сфера в Украине: зарплаты и популярные профессии (аналитика)

Во втором полугодии 2019 года профессия продавца стала самой популярной рабочей профессией по количеству вакансий.

Об этом “свидетельствует:https://blog.olx.ua аналитика портала OLX Работа.

Рейтинг зарплат рабочих сфер в Киеве:

транспорт и логистика – 18 500 грн;

строительство – 18 000 грн;

домашний персонал – 13 600 грн;

производство и энергетика – 13 000 грн;

сельское хозяйство – 11 500 грн;

розничная торговля – 11 000 грн;

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бары и рестораны – 11 000 грн;

охрана и безопасность – 10 000 грн;

сервис и быт – 8300 грн.

ТОП-5 самых популярных рабочих специальностей:

продавец – 11 700 вакансий;

водитель – 9540 вакансий;

повар – 3830 вакансий;

грузчик – 2280 вакансий;

уборщица – 1900 вакансий.

Справка Finance.ua:

Исходя из аналитики портала work.ua, в Украине самые высокие зарплаты достаются жителям столицы.

Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.

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