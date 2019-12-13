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Рабочая сфера в Украине: зарплаты и популярные профессии (аналитика)

Рабочая сфера в Украине: зарплаты и популярные профессии (аналитика)

Во втором полугодии 2019 года профессия продавца стала самой популярной рабочей профессией по количеству вакансий.

Об этом “свидетельствует:https://blog.olx.ua аналитика портала OLX Работа.

Рейтинг зарплат рабочих сфер в Киеве:

  • транспорт и логистика – 18 500 грн;
  • строительство – 18 000 грн;
  • домашний персонал – 13 600 грн;
  • производство и энергетика – 13 000 грн;
  • сельское хозяйство – 11 500 грн;
  • розничная торговля – 11 000 грн;

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  • бары и рестораны – 11 000 грн;
  • охрана и безопасность – 10 000 грн;
  • сервис и быт – 8300 грн.

ТОП-5 самых популярных рабочих специальностей:

  • продавец – 11 700 вакансий;
  • водитель – 9540 вакансий;
  • повар – 3830 вакансий;
  • грузчик – 2280 вакансий;
  • уборщица – 1900 вакансий.

Справка Finance.ua:

  • Исходя из аналитики портала work.ua, в Украине самые высокие зарплаты достаются жителям столицы.
  • Согласно опросу Research & Branding Group достаточный минимум средств к существованию украинцев составляет 19 275 грн.

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По материалам Finance.UA
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