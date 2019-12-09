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Работа таможни ускорилась на 20 минут - Нефедов

Работа таможни ускорилась на 20 минут - Нефедов

Глава таможни Максим Нефедов заявил, что ее работа ускорилась на 20 минут после реформирования, в его Facebook в пятницу, 13 декабря.

“Минус 20 минут с каждого оформления – это десятки тысяч сэкономленных часов. Понимаю, что это усредненная статистика, кого оформляют за 10 мин, а кого-то 2 дня, но прогресс очевиден”, – пишет он.

Официально начала свою работу обновленная таможенная служба 8 декабря, которая заменила Государственную фискальную службу.

Еще, по словам Нефедова, при запуске новой таможни уволили 80% руководителей центрального аппарата.

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен – деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

По материалам Корреспондент.net
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