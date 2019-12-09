Porsche инвестирует в разработку сенсоров для беспилотников

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Немецкий автопроизводитель Porsche, принадлежащий Volkswagen Group, приобрел миноритарную долю в американском стартапе Aeva Inc., специализирующуюся на разработке датчиков для беспилотных автомобилей.
Об этом сообщает NewsDio.
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Новый лидарный продукт Aeva под названием Aeries имеет угол обзора 120 градусов, вдвое больше, чем у первого продукта компании. Все компоненты нового лидара установлены на одном чипе, и это, по словам гендиректора Aeva Соруша Салехяна, является достижением.
Компании не раскрывают объемы инвестиций Porsche, просто называя его «значительным».
Отмечается, что Porsche будет устанавливать сенсоры Aeva на свои беспилотные такси, которые планируется разрабатывать на основе микроавтобусов Volkswagen ID Buzz.
Компанию Aeva основали в 2017 бывшие сотрудники Apple Соруш Салехян и Мина Резк. Стартап стремится уменьшить размер и стоимость лидаров – оптических сенсоров, в которых используется система лазерного сканирования.
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