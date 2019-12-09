0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Porsche инвестирует в разработку сенсоров для беспилотников

Porsche инвестирует в разработку сенсоров для беспилотников

Немецкий автопроизводитель Porsche, принадлежащий Volkswagen Group, приобрел миноритарную долю в американском стартапе Aeva Inc., специализирующуюся на разработке датчиков для беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает NewsDio.

Читайте также: Porsche объявила о разработке четырёхмоторного внедорожника

Новый лидарный продукт Aeva под названием Aeries имеет угол обзора 120 градусов, вдвое больше, чем у первого продукта компании. Все компоненты нового лидара установлены на одном чипе, и это, по словам гендиректора Aeva Соруша Салехяна, является достижением.

Компании не раскрывают объемы инвестиций Porsche, просто называя его «значительным».

Отмечается, что Porsche будет устанавливать сенсоры Aeva на свои беспилотные такси, которые планируется разрабатывать на основе микроавтобусов Volkswagen ID Buzz.

Компанию Aeva основали в 2017 бывшие сотрудники Apple Соруш Салехян и Мина Резк. Стартап стремится уменьшить размер и стоимость лидаров – оптических сенсоров, в которых используется система лазерного сканирования.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.