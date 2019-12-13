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Web-браузер Chrome 79 получил улучшенные функции безопасности

Web-браузер Chrome 79 получил улучшенные функции безопасности

Google выпустил web-браузер Chrome 79 с рядом улучшенных функций безопасности и улучшений для более низкой загрузки ЦП. В области безопасности, когда пользователь вводит свои учетные данные на веб-сайте, Chrome теперь предупредит его, если имя пользователя и пароль были скомпрометированы в результате взлома данных. Тогда он предложит менять их везде, где они использовались.

Google впервые представил эту технологию в начале этого года как расширение Password Checkup. В октябре она стала частью проверки паролей в настройках учетной записи Google, а теперь предлагает предупреждения при просмотре веб-страниц в Chrome.

В дополнение к предупреждениям о паролях, Chrome представил свои антифишинговые средства защиты на рабочем столе. Безопасный просмотр Google поддерживает список небезопасных сайтов в Интернете, который обновляется каждые 30 минут. Google обнаружил, что некоторые фишинговые сайты проскальзывали через это 30-минутное окно, либо путем быстрого переключения доменов, либо скрываясь от сканеров Google.

Чтобы противостоять этому, защита настольных компьютеров от фишинга работает в режиме реального времени и должна предупреждать пользователей при посещении вредоносных сайтов в 30 процентах случаев. Google внедряет эту защиту для всех, у кого активирована в Chrome настройка “Улучшать поиск и обзор”.

В Chrome 79 также предусмотрено автоматическое замораживание вкладок, целью которого является снижение загрузки процессора браузером, особенно когда открыто много вкладок. Благодаря автоматическому замораживанию вкладок Chrome приостанавливает любые вкладки, которые были в фоновом режиме

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