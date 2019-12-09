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В Киеве судят мошенников, продавших фейковых акций Tesla на 12 млн грн

В Киеве судят мошенников, продавших фейковых акций Tesla на 12 млн грн

В Киеве предстали перед судом мошенники, которые продавали украинцам фейковые акции американской компании Tesla Motors Inc. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, прокуратура отправила в Голосеевский районный суд обвинительное заключение в отношении мужчины и женщины, подозреваемых в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc по ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190 и ч.2 ст.209 УК Украины.

“По версии следствия, супружеская пара из Одессы в период с 2017 по 2019 год образовала в Украине ряд компаний – псевдопредставительств американской компании Tesla Motors Inc, использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также автомобилей этой марки”, – говорится в сообщении.

Как оказалось, никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все деньги, полученные от потенциальных инвесторов, мошенники присваивали.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 человек на сумму более 12 млн гривен.

В ходе следствия на имущество подозреваемых был наложен арест на сумму 8 миллионов гривен, также было заявлено 16 гражданских исков и направлен международно-правовой запрос в США.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить 42-летнего мошенника, который под видом финансового советника обманул людей на 11 млн гривен.

Также мы писали, что в Днепре полицейские разоблачили и задержали мошенника, который зарабатывал на сопереживании. Прикрываясь волонтерством, мужчина собирал деньги якобы на лечение онкобольного малыша. Создав объявление о сборе средств, любитель легкой наживы успел собрать порядка 500 000 грн.

По материалам Сегодня
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