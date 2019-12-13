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Рождество на службе хакеров: Смартфоны Android под угрозой

Рождество на службе хакеров: Смартфоны Android под угрозой

Эксперты исследовательской фирмы Barracuda Networks обнаружили несколько тысяч мобильных приложений с тематикой рождества и нового года. Эти программы нацелены на воровство персональных данных, а также внедрение других вредоносных средств в смартфоны Android, пишет TechRadar.

Среди 4200 обнаруженных программ для Android с тематикой зимних праздников были игры, видеочаты с Санта Клаусом, приложения для покупок и другие. Семь из этих образцов подменяли свою первоначально скачанную версию той, которую они получали из командного сервера. Рекламный спам отображали 35 программ, которые демонстрировали потенциально опасные предложения, сообщает “ЛІГА.net”.

Среди всех образцов 165 программ использовали чрезмерное и опасное количество разрешений. Установивший их пользователь разрешал им собирать информацию и воровать персональные данные.

Эксперты Barracuda рекомендуют скачивать приложения из доверенных надежных источников. Также они рекомендуют проверять эти программы перед установкой. Необходимо внимательно следить за разрешениями, которые запрашивают приложения.

По материалам internetua.com
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