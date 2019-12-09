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Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle

Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle

Серию велосипедов Qicycle новой моделью пополнил Xiaomi. Отмечается, что новая модель выйдет под именем Electric Power-Assisted.

Производитель заявил, что данная новинка с электрическим приводом подойдет идеально как для городских улиц, так и для дорог в условиях трудной проходимости.

Тем более, байк получил раму из прозрачного и легкого авиационного алюминиевого сплава, а его колесо составляет 20 дюймов. Более того, его тормозной путь при скорости в 20 км/ч не превышает 3 м. А вот, на передней части рамы разместился светодиод повышенной яркости, а сзади находится красный стоп-сигнал, который при торможении включается автоматически. Еще одним удобством есть то, что положение седла можно легко регулировать по росту.

На этом еще не все, велосипедисту для помощи также предлагается светочувствительный экран, который размещен прямо по центру руля. Таким образом, на дисплее отображается передача, скорость, а также заряд аккумулятора и прочее. Вдобавок к этому, датчик освещенности дает возможность регулировать автоматически интенсивность подсветки. Благодаря этому, даже в условиях очень яркого солнца можно прочитать информацию.

Отмечается, что электропривод можно задействовать на 25, 50, 75 или же все 100%. Что касается последнего случая, то в нем можно вовсе не крутить педали.

Велосипед можно разогнать в автономном режиме до 25 км/ч. А для того, чтобы зарядить полностью батарею емкостью 5,2А• ч нужно около трех часов. При этом, на одной подзарядке велосипед проехать может до 40 км.

Портал Bike&me пишет, что производитель уже начал принимать предзаказы, следовательно, цена новинки составляет $425.

По материалам Хвыля
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