Motorola готовит к выходу новый смартфон

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В октябре компания Motorola выпустила смартфоны Moto G8 Plus и Moto G8 Play, а сейчас готовит к выходу ещё одну модель этой линейки.
Речь идёт о Moto G8 Power. Аппарат заметили в базе данных американского сертификационного агентства FCC с номером модели XT2041-4.
В документах говорится, что устройство получит батарею на 5000 мАч, а также следующие габариты корпуса: 157.9 × 75.8 мм. Из этого можно понять, что новинка будет иметь экран на 6.2 или 6.3 дюйма.
Другой информации в базе данных FCC нет, но по словам главного редактора издания XDA-Developers, аппарат будет построен на платформе Snapdragon 665 и выйдет с уже предустановленной ОС Android 10.
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