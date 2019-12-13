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Motorola готовит к выходу новый смартфон

Motorola готовит к выходу новый смартфон

В октябре компания Motorola выпустила смартфоны Moto G8 Plus и Moto G8 Play, а сейчас готовит к выходу ещё одну модель этой линейки.

Речь идёт о Moto G8 Power. Аппарат заметили в базе данных американского сертификационного агентства FCC с номером модели XT2041-4.

В документах говорится, что устройство получит батарею на 5000 мАч, а также следующие габариты корпуса: 157.9 × 75.8 мм. Из этого можно понять, что новинка будет иметь экран на 6.2 или 6.3 дюйма.

Другой информации в базе данных FCC нет, но по словам главного редактора издания XDA-Developers, аппарат будет построен на платформе Snapdragon 665 и выйдет с уже предустановленной ОС Android 10.

По материалам internetua.com
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