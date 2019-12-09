Украина и Молдова подписали меморандум по поставкам газа

Министерства энергетики Украины и Молдовы 13 декабря в Кишиневе подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

“Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранению и предупреждению серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективному предотвращению и смягчению перебоев в поставках природного газа, в частности к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне”, – заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.