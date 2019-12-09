0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

В 2021 году начнутся продажи новой Opel Astra

В 2021 году начнутся продажи новой Opel Astra

Opel Astra (Vauxhall Astra) нового поколения появится в 2021 году и возьмет некоторые элементы дизайна купе, сообщает Autoexpress. Об этом рассказал Стивен Норманн, глава Vauxhall.

В распоряжении Autoexpress оказались эксклюзивные изображения новой «Астры», благодаря чему мы с вами теперь можем представить её дизайн. Автомобиль получит новую переднюю часть примерно в таком же стиле, как и у новой Corsa.

Багажник у Astra нового поколения должен быть достаточно вместительным, чтобы составить конкуренцию Golf, у которого объем багажного отделение достигает 380 л. Салон получит современные технологии и более высококачественную отделку, чем раньше.

В линейку двигателей войдут французские бензиновые и дизельные агрегаты концерна PSA, а не моторы GM, какими эта модель оснащается сейчас. Один из них – трехцилиндровый бензиновый двигатель в двух вариантах мощности (109 и 129 л.с.). Будет также и гибридная версия.

Покупатели смогут выбрать версии с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмиступенчатым «автоматом».

Opel Astra нового поколения появится в продаже в 2021 году. Это значит, что её прототип, возможно, покажут в 2020 году.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.