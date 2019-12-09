В 2021 году начнутся продажи новой Opel Astra

Opel Astra (Vauxhall Astra) нового поколения появится в 2021 году и возьмет некоторые элементы дизайна купе, сообщает Autoexpress. Об этом рассказал Стивен Норманн, глава Vauxhall.

В распоряжении Autoexpress оказались эксклюзивные изображения новой «Астры», благодаря чему мы с вами теперь можем представить её дизайн. Автомобиль получит новую переднюю часть примерно в таком же стиле, как и у новой Corsa.

Багажник у Astra нового поколения должен быть достаточно вместительным, чтобы составить конкуренцию Golf, у которого объем багажного отделение достигает 380 л. Салон получит современные технологии и более высококачественную отделку, чем раньше.

В линейку двигателей войдут французские бензиновые и дизельные агрегаты концерна PSA, а не моторы GM, какими эта модель оснащается сейчас. Один из них – трехцилиндровый бензиновый двигатель в двух вариантах мощности (109 и 129 л.с.). Будет также и гибридная версия.

Покупатели смогут выбрать версии с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмиступенчатым «автоматом».

Opel Astra нового поколения появится в продаже в 2021 году. Это значит, что её прототип, возможно, покажут в 2020 году.