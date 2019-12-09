В 2021 году начнутся продажи новой Opel Astra

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Opel Astra (Vauxhall Astra) нового поколения появится в 2021 году и возьмет некоторые элементы дизайна купе, сообщает Autoexpress. Об этом рассказал Стивен Норманн, глава Vauxhall.
В распоряжении Autoexpress оказались эксклюзивные изображения новой «Астры», благодаря чему мы с вами теперь можем представить её дизайн. Автомобиль получит новую переднюю часть примерно в таком же стиле, как и у новой Corsa.
Багажник у Astra нового поколения должен быть достаточно вместительным, чтобы составить конкуренцию Golf, у которого объем багажного отделение достигает 380 л. Салон получит современные технологии и более высококачественную отделку, чем раньше.
В линейку двигателей войдут французские бензиновые и дизельные агрегаты концерна PSA, а не моторы GM, какими эта модель оснащается сейчас. Один из них – трехцилиндровый бензиновый двигатель в двух вариантах мощности (109 и 129 л.с.). Будет также и гибридная версия.
Покупатели смогут выбрать версии с шестиступенчатой механической коробкой передач или с восьмиступенчатым «автоматом».
Opel Astra нового поколения появится в продаже в 2021 году. Это значит, что её прототип, возможно, покажут в 2020 году.
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