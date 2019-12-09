Индексация зарплаты: когда и как осуществляется

Индексации подлежит заработная плата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Часть заработной платы, превышающая размер прожиточного минимума, индексации не подлежит.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Днепропетровской области.

“Индексация является составляющей зарплаты (входит в состав фонда дополнительной заработной платы) и отнесена к государственным социальным гарантиям, поэтому ее невыплата считается нарушением законодательства об оплате труда. Индексацию обязаны проводить все работодатели независимо от формы собственности”, – говорится в сообщении.

Когда проводится индексация:

в случае, когда величина индекса потребительских цен превышает порог индексации, который установлен в размере 103 процента.

Какая заработная плата подлежит и не подлежит индексации:

заработная плата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размеры которого ежегодно утверждаются Верховной Радой Украины в законе о Государственном бюджете Украины;

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индексация выплачивается пропорционально отработанным дням или часам;

часть заработной платы, которая превышает размер прожиточного минимума, индексации не подлежит.

Штрафы за непроведение индексации:

10 минимальных зарплат (минимальная заработная плата в Украине с 1 января составляет 4173 гривен) за каждого работника, в отношении которого допущено нарушение.

Справка Finance.ua:

В январе-сентябре 2019 реальные зарплаты украинцев выросли на 9,5%.

Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн.

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