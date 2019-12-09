Индексация зарплаты: когда и как осуществляется

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Индексации подлежит заработная плата в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Часть заработной платы, превышающая размер прожиточного минимума, индексации не подлежит.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Днепропетровской области.
“Индексация является составляющей зарплаты (входит в состав фонда дополнительной заработной платы) и отнесена к государственным социальным гарантиям, поэтому ее невыплата считается нарушением законодательства об оплате труда. Индексацию обязаны проводить все работодатели независимо от формы собственности”, – говорится в сообщении.
Когда проводится индексация:
Какая заработная плата подлежит и не подлежит индексации:
Читайте также: В Украине снизили штрафы за нарушение трудового законодательства
Штрафы за непроведение индексации:
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1470 9
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 1011 7
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3344 5
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решенияВчера, 10:37 - 796 4
Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должниковВчера, 10:00 - 1556 4
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3344 5
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 2782
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1674 3
Президент анонсировал повышение пенсийВчера, 11:09 - 1563 3
Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должниковВчера, 10:00 - 1556 4
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 202
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 712
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2297 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2196 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1092