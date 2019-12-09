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Бюджет-2020 официально опубликован

Бюджет-2020 официально опубликован

Закон “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” от 13 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год определены в сумме 1095,6 млрд грн, расходы — 1182,0 млрд грн. Бюджет сбалансирован с дефицитом на уровне 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).

Для усиления социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено направить:

  • 0,8 млрд грн на улучшение материального обеспечения одиноких получателей пенсий и лиц, не имеющих права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет;
  • почти 1 млрд грн — на реализацию проекта “Жилье для внутренне перемещенных лиц” и для предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам;
  • 1,1 млрд грн — на лечение граждан Украины за рубежом.

Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года общий ресурс на безопасность и оборону на 2020 год определен в сумме 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и на 14% больше объема, утвержденного законом на 2019 год.

Справка Finance.ua:

  • Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.
  • Прожиточный минимум: на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.
  • Для детей до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 грн, с 1 июля – 1859 грн, с 1 декабря – 1921 грн.
  • Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 грн, с 1 июля – 2318 грн, с 1 декабря – 2395 грн.
  • Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27 гривны за доллар.
По материалам УНН
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