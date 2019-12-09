Бюджет-2020 официально опубликован

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Закон “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” от 13 декабря.
Согласно документу, доходы государственного бюджета на следующий год определены в сумме 1095,6 млрд грн, расходы — 1182,0 млрд грн. Бюджет сбалансирован с дефицитом на уровне 2,1% ВВП (94,3 млрд грн).
Для усиления социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено направить:
Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года общий ресурс на безопасность и оборону на 2020 год определен в сумме 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и на 14% больше объема, утвержденного законом на 2019 год.
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