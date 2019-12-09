Межбанк: сохранится интрига по курсу

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Пятница снизит объемы операций на межбанке, но сохранит определенную интригу по курсу. Сегодня сработает эффект окончания недели, и мы прогнозируем объем операций на торгах до $210 млн при совершении до 410 сделок.
Но учитывая, что до начала рождественских праздников в США и Европе остается менее двух недель – украинские компании спешат закрывать свои внешнеэкономические операции до этого периода. Кроме этого, не за горами дни бюджетных платежей, и часть компаний (опасаясь дальнейшего снижения котировок) выходит на рынок с продажей валюты под эти предстоящие платежи по налогам, размещая эту гривну пока на короткие депозиты.
Это приводит к выходу на межбанк большинства клиентов и часто меняет соотношение спроса и предложения на торгах в течение сессии.
В первые четыре дня этой недели приближение праздников и временной цейтнот у клиентов перед ними нивелировался значительными объемами операций нерезидентов по ОВГЗ, действиями самого НБУ по выкупу излишков валюты и т.д. Но сегодня “нерезидентский” фактор уже практически не сработает и именно поведение местных игроков будет делать “погоду по курсу” на сессии.
В пользу укрепления гривны сработает существенное падение корсчетов банков. Они обвалились сразу на 23,976 млрд гривен – до 36,6 млрд.
Как всегда при сужении объемов рынка за счет пятничного эффекта сработает его зависимость от действий крупных покупателей и продавцов. Поэтому сегодня ситуация на торгах может быстро меняться в периоды их выхода на межбанк со своими заявками.
Наличный рынок по прежнему остается союзником для гривны и сохраняет спред по доллару в пределах 15-20 копеек. Основная часть обменок финкомпаний на утро пятницы поставила уровень 23,30-23,35/23,50 гривен.
При возникновении ситуативного излишка предложения доллара – его будет выкупать НБУ. И снова его ценники опять будут главным ориентиром по курсу.
Мы ожидаем на 13 декабря коридор по доллару в пределах 23,40-23,60 гривен с частой сменой тренда по курсу в течение дня по мере выхода на рынок крупных игроков и самого НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,54 / 23,57
евро – 26,18 / 26,21
российский рубль – 0,3743 / 0,3752
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