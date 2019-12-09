Межбанк: четверг "фонтанировал" валютными новостями

Как мы и предполагали в утреннем прогнозе – сегодня на валютном рынке скучно не было никому. Четверг буквально “фонтанировал” новостями, которые так или иначе влияют на состояние рынка и поведение его участников.

Снижение учетной ставки до 13,5% годовых с 13 декабря, увеличение е-лимита инвестирования для граждан Украины до 100 тысяч евро в год, рост планового объема ежедневных интервенций по покупке валюты с $30 млн до $50 млн. Это тот минимум новостей, которые теперь существенно будут влиять на рынок.

Резкое снижение учетной ставки – не только постепенный отход регулятора от политики “дорогих” денег, но и сигнал инвесторам о продолжении уменьшения доходности по ОВГЗ на валютном рынке.

Рост е-лимита – позволит части состоятельных граждан активнее покупать и инвестировать за границей, что частично может периодически увеличивать спрос на валюту на межбанке в некритичных для торгов, но в тоже время существенных для человека суммах.

А увеличение до $50 млн в день “дежурных” покупок Нацбанка дает сразу два сигнала рынку: 1) предложение валюты значительно, и НБУ готов его выкупать в резервы в повышенных объемах; 2) “откачка” с рынка излишка доллара за счет покупок регулятора остановит или , по крайней мере – затормозит падение валютных котировок на торгах и сделает ценники Нацбанка фактически указателем курса всему рынку.

Так что благодаря потоку новостей – руководству банков, Казначеям, дилерам и клиентам – было не скучно.

По факту самих торгов. Предложение валюты с первых минут опять превышало спрос и доллар с уровня 23,58/23,60 гривен просел до 23,56/23,58 уже к 11 часам и до 23,55/23,565 к 12:00. Продавцы снова были в отчаянии, а спасал их опять НБУ . Регулятор вышел на торги со скупкой доллара и этим не дал котировкам обвалиться к уровню в 23,50. Своими покупками валюты через Matching Нацбанк практически заморозил курс в пределах 23,55/23,565 гривен аж до 15:00.

С 15 до 16 часов – на единичных сделках – по лотам до 200 тысяч долларов курс кратковременно “разогрели” до 23,565/23,595 гривен, но как только эти операции завершились – доллар опять упал до 23,54/23,57 уже до конца сессии.

Наличный рынок очень спокойно относился ко всем колебаниям межбанка и практически весь день обменки финкомпаний торговали долларом в пределах котировок 23,30-23,35/23,50.

Главные события 12 декабря на межбанке:

1) За день доллар подешевел с утренних 23,58/23,60 гривен до 23,54/23,57. Просел бы больше (к цели в 23,50), но НБУ выкупал валюту, чем и удерживал котировки;

2) НБУ, как всегда, не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но опять выкупал доллар через Matching. Купил, по нашим оценкам, от $40 млн до $70 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,5628 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 13 декабря составил 23,563276 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,55 / 23,57

евро – 26,21 / 26,23

российский рубль – 0,3736 / 0,3740

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1124 / 1,1125

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