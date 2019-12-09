Рада хочет ограничить движение грузовиков в городах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по предотвращению неблагоприятного влияния загрязнения воздушной среды на здоровье населения путем временного ограничения движения грузовиков в городе.
Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.
Проект Закона № 2296 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения предусматривает снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предупреждение заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни путем введения временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по территории городов, численность населения которых превышает 250 тыс. человек.
“В городах с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6 до 11 часов и с 17 до 21 часов запрещается движение грузовых автомобилей (в том числе въезд на территорию городов), полная масса которых превышает 8 тонн”, – говорится в тексте закона.
Авторы законопроекта предлагают соответствующую норму внести в Закон Украины “Об автомобильном транспорте”.
Законопроект вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2020 года.
Добавим, парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутата Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным13 ч. назад - 3804 14
Министр юстиции недоволен зарплатой5 ч. назад - 563 8
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ5 ч. назад - 1232 6
Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам8 ч. назад - 448 5
Зеленский отменил госмонополию на спиртВчера, 17:00 - 1013 4
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным13 ч. назад - 3804 14
Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – МиловановВчера, 21:00 - 3042 1
Как зимой платить меньше за электроэнергию12 ч. назад - 2976 2
Начались продажи VW Golf восьмого поколенияВчера, 23:31 - 2568
Национальный банк снизил учетную ставку7 ч. назад - 2081 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 603
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2081 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2010 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1013
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2190