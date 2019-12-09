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Рада хочет ограничить движение грузовиков в городах

Рада хочет ограничить движение грузовиков в городах

Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по предотвращению неблагоприятного влияния загрязнения воздушной среды на здоровье населения путем временного ограничения движения грузовиков в городе.

Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины.

Проект Закона № 2296 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения предусматривает снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума в городах Украины, предупреждение заболеваемости населения, снижение уровня его смертности и повышение продолжительности жизни путем введения временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по территории городов, численность населения которых превышает 250 тыс. человек.

“В городах с численностью населения 250 и более тысяч человек с 6 до 11 часов и с 17 до 21 часов запрещается движение грузовых автомобилей (в том числе въезд на территорию городов), полная масса которых превышает 8 тонн”, – говорится в тексте закона.

Авторы законопроекта предлагают соответствующую норму внести в Закон Украины “Об автомобильном транспорте”.

Законопроект вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Добавим, парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутата Украины.

По материалам УНН
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