Гончарук пояснил "плюсы" снижения учетной ставки

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Снижение учетной ставки сразу на 2 пункта говорит о стабильном положительном тренде в экономике.

Такое мнение высказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

“Это – более дешевые кредитные ресурсы не только для населения, но и для бизнеса. А еще – снижение учетной ставки означает, что Нацбанк не видит угрозы для низкой и стабильной инфляции. Следовательно, снижение инфляции до 5% в ноябре – не разовая победа, а прогнозируемый и ожидаемый тренд”, – подчеркнул Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства также добавил, что указанный показатель, обнародованный Национальным банком Украины, является показателем стабильности экономики.

«Это подтверждение, что экономика стабильна и сильна, в условиях которой граждане могут без опасений сберегать средства в национальной валюте – гривне, а бизнес – инвестировать в будущее”, – отмечает премьер-министр Украины.

По его словам, снижение инфляции и учетной ставки НБУ стало возможным ввиду укрепления гривны.

“Недаром подписывали Меморандум о сотрудничестве между Правительством и НБУ – координация и взаимодействие дают положительный эффект”, – уверен Алексей Гончарук.