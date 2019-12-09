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Opera представила MacOS-версию своего игрового браузера

Opera представила MacOS-версию своего игрового браузера

Компания Opera выпустила Opera GX, специальную версию своего браузера Opera, которая, по ее словам, была создана для “дополнения игр” на Mac.

У Opera GX есть несколько функций, предназначенных для того, чтобы помочь пользователям получить максимальную отдачу от игр и просмотра веб-страниц. Наиболее заметной из них является GX Control, которая позволяет пользователям устанавливать ограничения на использование системных ресурсов браузера.

Как утверждает Opera, проведенный ею опрос показал, что нехватка памяти и сетевые ограничения – это две основные проблемы для геймеров. Поэтому она пришла к идее ограничительного контроля за процессором, оперативной памятью и пропускной способностью сети. Opera GX предлагает уникальный набор функций, который обеспечивает решение этих проблем. Набор ограничителей браузера, который включает в себя ограничитель пропускной способности сети, а также ограничители ЦП и ОЗУ, предотвращает потребление ресурсов браузером. На практике это означает, что у всех машин остается больше ресурсов для запуска игр.

Браузер включает в себя другие функции, направленные на то, чтобы сделать геймеров счастливыми, включая доступ к Twitch из боковой панели, картинку в картинке для просмотра потоков, интегрированные службы обмена сообщениями, блокировку рекламы, бесплатный VPN и несколько пользовательских тем оформления.

MacOS-версия игрового браузера Opera теперь доступна для загрузки в режиме раннего доступа. Заинтересованные пользователи могут получить его прямо сейчас с сайта Opera.

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