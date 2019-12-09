Стоимость пробного ВНО в 2020 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В следующем году стоимость пробного внешнего независимого тестирования будет составлять от 138 до 150 гривен в зависимости от региона, где состоится экзамен.
Об этом свидетельствует информация на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
“Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц”, – отмечают в УЦОКО.
Стоимость одного пробного тестирования:
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.
Кстати, если не хватает средств на обучение, удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит онлайн за несколько минут. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным13 ч. назад - 3804 14
Министр юстиции недоволен зарплатой5 ч. назад - 563 8
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУ5 ч. назад - 1232 6
Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам8 ч. назад - 448 5
Зеленский отменил госмонополию на спиртВчера, 17:00 - 1013 4
Данилишин считает укрепление гривны необоснованным13 ч. назад - 3804 14
Курс 20 гривен за доллар в 2020 году является фантастическим – МиловановВчера, 21:00 - 3042 1
Как зимой платить меньше за электроэнергию12 ч. назад - 2976 2
Начались продажи VW Golf восьмого поколенияВчера, 23:31 - 2568
Национальный банк снизил учетную ставку7 ч. назад - 2081 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 603
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2081 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2010 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1013
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2190