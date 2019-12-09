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Стоимость пробного ВНО в 2020 году

Стоимость пробного ВНО в 2020 году

В следующем году стоимость пробного внешнего независимого тестирования будет составлять от 138 до 150 гривен в зависимости от региона, где состоится экзамен.

Об этом свидетельствует информация на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

“Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц”, – отмечают в УЦОКО.

Стоимость одного пробного тестирования:

  • 150 грн – в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Львовской, Волынской, Ровенской обл. и г. Киеве;
  • 145 грн – в Николаевской, Херсонской обл. и АР Крым
  • 144 грн – в Донецкой и Луганской обл.;
  • 142 грн – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой и Закарпатской обл.;
  • 141 грн – в Полтавской, Сумской и Харьковской обл.;
  • 138 грн – в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Кировоградской обл.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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