НБУ видит больше позитива от укрепления гривны

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Сологуб напомнил, что НБУ рассматривает все процессы, исходя из своего основного мандата – ценовой и финансовой стабильности.

“Сейчас мы видим, что есть ряд позитивных факторов, которые превалируют над негативными. Кроме того, движение к ревальвации, изменениям на валютном рынке в принципе отвечает не только фундаментальным параметрам украинской экономики, но неоднократно отмечался в тех странах, которые мы ставим себе в пример”, – сказал он.

Сологуб заявил, что резкое снижение инфляции является следствием изменения ситуации на валютном рынке. Кроме того, за последние два года зарплата в Украине увеличилась в долларовом эквиваленте на 60%. Таким образом, уменьшился разрыв с соседними странами, что сделало менее привлекательной трудовую миграцию. Кроме того, Украина за последние три года смогла снизить отношение госдолга к ВВП с 90% до почти 50%.

“И когда нам говорят, давайте дешевые кредиты, но нам не нравится ревальвация гривны, эти две вещи, они связаны, потому что невозможно иметь дешевый кредит, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается”, – сказал он.

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