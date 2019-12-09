0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 248 0

НБУ видит больше позитива от укрепления гривны

НБУ видит больше позитива от укрепления гривны

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных последствий, чем негативных.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Сологуб напомнил, что НБУ рассматривает все процессы, исходя из своего основного мандата – ценовой и финансовой стабильности.

“Сейчас мы видим, что есть ряд позитивных факторов, которые превалируют над негативными. Кроме того, движение к ревальвации, изменениям на валютном рынке в принципе отвечает не только фундаментальным параметрам украинской экономики, но неоднократно отмечался в тех странах, которые мы ставим себе в пример”, – сказал он.

Сологуб заявил, что резкое снижение инфляции является следствием изменения ситуации на валютном рынке. Кроме того, за последние два года зарплата в Украине увеличилась в долларовом эквиваленте на 60%. Таким образом, уменьшился разрыв с соседними странами, что сделало менее привлекательной трудовую миграцию. Кроме того, Украина за последние три года смогла снизить отношение госдолга к ВВП с 90% до почти 50%.

“И когда нам говорят, давайте дешевые кредиты, но нам не нравится ревальвация гривны, эти две вещи, они связаны, потому что невозможно иметь дешевый кредит, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается”, – сказал он.

Кстати, если вы хотите приумножить свои сбережения, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

Получить бонус к депозиту 💰

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.