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The Verge назвал топ-100 гаджетов десятилетия: в лидерах — iPhone 4 и Amazon Echo

The Verge назвал топ-100 гаджетов десятилетия: в лидерах — iPhone 4 и Amazon Echo

Издание о технологиях The Verge опубликовало рейтинг лучших 100 гаджетов уходящего десятилетия. Рейтинг называется «100 гаджетов, которые повлияли на 2010-е годы».

Издание отмечает, что в 2010-х этот рынок был под сильным влиянием «смартфонной гонки». И не менее жесткой конкуренции на рынках нового хардвера, как только стало ясно, что Apple, Googlе и Samsung выиграли рынок смартфонов.

Гаджеты связались с сервисами как никогда ранее: каждая лампочка подключена к облаку, каждый спикер говорит голосом робота, сгенерированного в дата-центре, как пишет издание.

«Иногда у них взрываются аккумуляторы. Но когда гаджеты по-настоящему работают, люди создают с их помощью восхитительные вещи», — говорится в предисловии к рейтингу.

Первые 20 гаджетов из рейтинга выглядят так:

  • iPhone 4;
  • Amazon Echo;
  • Apple MacBook Air 2013 года;
  • Samsung Galaxy S6 2015 года;
  • Tesla’s Model S 2016 года;
  • Apple AirPods 2016 года;
  • Apple Watch Series 3 2017 года;
  • Microsoft Surface Pro 3 2014 года;
  • Sony PlayStation 4 2013 года;
  • Google Pixel 2 2017 года;
  • Apple iPad Air 2013 года;
  • Пульт ТВ с кнопкой Netflix 2011 года;
  • Samsung Galaxy Note 2011 года;
  • Dell Chromebook;
  • Nintendo Switch 2017 года;
  • Anker PowerCore 10 000 2016 года;
  • Термостат Nest 2011 года;
  • Ноутбук Dell XPS 13 2015 года;
  • Panasonic Lumix GH4 2014 года;
  • Электронные сигареты Juul 2015 года.

Замыкают рейтинг Google Glass, Amazon Fire Phone и соковыжималка Juicero.

По материалам AIN.UA
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