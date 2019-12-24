The Verge назвал топ-100 гаджетов десятилетия: в лидерах — iPhone 4 и Amazon Echo

Издание о технологиях The Verge опубликовало рейтинг лучших 100 гаджетов уходящего десятилетия. Рейтинг называется «100 гаджетов, которые повлияли на 2010-е годы».

Издание отмечает, что в 2010-х этот рынок был под сильным влиянием «смартфонной гонки». И не менее жесткой конкуренции на рынках нового хардвера, как только стало ясно, что Apple, Googlе и Samsung выиграли рынок смартфонов.

Гаджеты связались с сервисами как никогда ранее: каждая лампочка подключена к облаку, каждый спикер говорит голосом робота, сгенерированного в дата-центре, как пишет издание.

«Иногда у них взрываются аккумуляторы. Но когда гаджеты по-настоящему работают, люди создают с их помощью восхитительные вещи», — говорится в предисловии к рейтингу.

Первые 20 гаджетов из рейтинга выглядят так:

iPhone 4;

Amazon Echo;

Apple MacBook Air 2013 года;

Samsung Galaxy S6 2015 года;

Tesla’s Model S 2016 года;

Apple AirPods 2016 года;

Apple Watch Series 3 2017 года;

Microsoft Surface Pro 3 2014 года;

Sony PlayStation 4 2013 года;

Google Pixel 2 2017 года;

Apple iPad Air 2013 года;

Пульт ТВ с кнопкой Netflix 2011 года;

Samsung Galaxy Note 2011 года;

Dell Chromebook;

Nintendo Switch 2017 года;

Anker PowerCore 10 000 2016 года;

Термостат Nest 2011 года;

Ноутбук Dell XPS 13 2015 года;

13 2015 года; Panasonic Lumix GH4 2014 года;

Электронные сигареты Juul 2015 года.

Замыкают рейтинг Google Glass, Amazon Fire Phone и соковыжималка Juicero.