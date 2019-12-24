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Минздрав готовит модель страхования: за кого будет платить государство

Минздрав готовит модель страхования: за кого будет платить государство

В следующем году Минздрав планирует разработать модель медицинского страхования, которая дополнительно к программе медицинских гарантий позволит покрывать гражданам медицинские услуги.

Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

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“У нас есть следующий год на наработку модели медицинского страхования, и уже дискуссии ведутся … Мы должны думать о более комплексной модели, когда у нас будет и программа медицинских гарантий, обеспеченная всем из бюджета, и плюс к ней через медицинское страхование дополнено покрытие медицинских услуг. Например, когда государство заплатит страховку за детей или малообеспеченных, за кого-то в какой-то части, но это (страховка. – Ред.) уже будет дополнительно к программе медицинских гарантий. Это наша задача”, – сообщила Скалецкая.

Министр напомнила, что 2020 год является переходным в модели финансирования медицинских учреждений. Около 2 тысяч больниц должны перейти на контракты, изменить все внутренние управленческие процессы и стать небюджетными учреждениями, что в свою очередь сделает их более гибкими для обеспечения своих потребностей.

По материалам УКРИНФОРМ
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