Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

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Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№2569). За законопроект проголосовали 320 народных депутатов, против – 20, воздержались – 19, не голосовали – 22.
Согласно пояснительной записке к закону, законопроект вносится в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.
Законопроектом продлевается на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
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