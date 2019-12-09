Межбанк: на поведение курса повлияют крупные игроки

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Четверг опять не даст расслабиться ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. Основной эффект последнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (продано бумаг на сумму 4,384 млрд гривен) – уже “отыграл” свое вчера на межбанке.
Нерезиденты продали необходимую для покупки облигаций валюту и теперь начнут работать по ним на вторичном рынке и постепенно концентрировать гривну к следующему аукциону (состоится 17 декабря).
Поэтому сегодня на поведение курса во время торгов будут влиять в основном местные крупные игроки. Это с одной стороны несколько снизит статистику торгов (по нашим расчетам до $180- 210 млн и совершении до 410-460 сделок), а с другой – может несколько подпортить картину сильного укрепления гривны последних трех недель.
Дело в том, что при сужении объема рынка и зависимости его от действий крупных покупателей и продавцов – у экспортеров появляется шанс “побороться” за курс и постараться поднять свои цены продажи валюты. Они совместно со спекулянтами постараются это сделать.
Но сегодня есть еще один фактор, опосредованно существенно влияющий на курс – день принятия решения Нацбанком по учетной ставке. По прогнозам “Минфина” чиновники ее снизят на 0,5-1% годовых, а поскольку к ней “привязаны” доходности по ОВГЗ – снижение учетной ставки потенциально снизит в дальнейшем и доходность облигаций.
Нерезиденты постараются подкупить на вторичном рынке еще бумаг по старой (более высокой доходности) и это может добавить “неожиданных” вбросов валюты на рынок со стороны тех иностранцев, кто купит бумаги на вторичке. И вот эти выходы с продажами валюты нерезидентов – вносят элемент интриги по курсу в течение дня и могут опять существенно сбивать котировки.
Выкупать такую валюту, как всегда, будет НБУ. И его ценники опять будут главным ориентиром по курсу для всех участников межбанка.
Так что сегодня ситуация на торгах может быстро меняться и может преподносить сюрпризы в те моменты, когда казалось бы рынок уже должен был быть стабильным и предсказуемым.
Наличный рынок по-прежнему остается союзником для гривны, но на всякий случай расширил спред по доллару и евро. По доллару до 20 копеек (на утро в среднем в обменках финкомпаний – 23,30/23,50), а по евро до 25 копеек ( 25,85/26,10).
Мы ожидаем на 12 декабря коридор по доллару в пределах 23,50-23,70 гривен с периодической сменой тренда по курсу в течение дня по мере выхода на рынок крупных игроков и Нацбанка.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,54 / 23,57
евро – 26,11 / 26,14
российский рубль – 0,3703 / 0,3710
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