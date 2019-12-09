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Межбанк: на поведение курса повлияют крупные игроки

Межбанк: на поведение курса повлияют крупные игроки

Четверг опять не даст расслабиться ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. Основной эффект последнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (продано бумаг на сумму 4,384 млрд гривен) – уже “отыграл” свое вчера на межбанке.

Нерезиденты продали необходимую для покупки облигаций валюту и теперь начнут работать по ним на вторичном рынке и постепенно концентрировать гривну к следующему аукциону (состоится 17 декабря).

Поэтому сегодня на поведение курса во время торгов будут влиять в основном местные крупные игроки. Это с одной стороны несколько снизит статистику торгов (по нашим расчетам до $180- 210 млн и совершении до 410-460 сделок), а с другой – может несколько подпортить картину сильного укрепления гривны последних трех недель.

Дело в том, что при сужении объема рынка и зависимости его от действий крупных покупателей и продавцов – у экспортеров появляется шанс “побороться” за курс и постараться поднять свои цены продажи валюты. Они совместно со спекулянтами постараются это сделать.

Но сегодня есть еще один фактор, опосредованно существенно влияющий на курс – день принятия решения Нацбанком по учетной ставке. По прогнозам “Минфина” чиновники ее снизят на 0,5-1% годовых, а поскольку к ней “привязаны” доходности по ОВГЗ – снижение учетной ставки потенциально снизит в дальнейшем и доходность облигаций.

Нерезиденты постараются подкупить на вторичном рынке еще бумаг по старой (более высокой доходности) и это может добавить “неожиданных” вбросов валюты на рынок со стороны тех иностранцев, кто купит бумаги на вторичке. И вот эти выходы с продажами валюты нерезидентов – вносят элемент интриги по курсу в течение дня и могут опять существенно сбивать котировки.

Выкупать такую валюту, как всегда, будет НБУ. И его ценники опять будут главным ориентиром по курсу для всех участников межбанка.

Так что сегодня ситуация на торгах может быстро меняться и может преподносить сюрпризы в те моменты, когда казалось бы рынок уже должен был быть стабильным и предсказуемым.

Наличный рынок по-прежнему остается союзником для гривны, но на всякий случай расширил спред по доллару и евро. По доллару до 20 копеек (на утро в среднем в обменках финкомпаний – 23,30/23,50), а по евро до 25 копеек ( 25,85/26,10).

Мы ожидаем на 12 декабря коридор по доллару в пределах 23,50-23,70 гривен с периодической сменой тренда по курсу в течение дня по мере выхода на рынок крупных игроков и Нацбанка.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,54 / 23,57
евро – 26,11 / 26,14
российский рубль – 0,3703 / 0,3710

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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