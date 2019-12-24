Финансирование нужно заслужить: что поменяется в украинских вузах

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Сейчас украинские университеты получают деньги из госбюджета независимо от качества образования и научной деятельности. Их главная цель – привлечь больше абитуриентов. Даже за счет снижения требований для поступления – на большинство специальностей вузы сами определяют проходной балл. А студентов с низкими баллами очень редко отчисляют, поскольку это приводит к уменьшению финансирования. В результате уровень подготовки и мотивация студентов низкая.
В Министерстве образования Украины хотят поменять подход – деньги должны идти к лучшим. Если университет ведет международную научную деятельность, имеет лучших преподавателей и хорошие показатели трудоустройства студентов, то он получит больше финансирования. Новые критерии будут стимулировать вузы становиться качественнее, считают в ведомстве.
“У нас есть проект изменений в закон о высшем образовании, где меняется формула финансирования заведений высшего образования. Если сейчас министерство финансирует содержание вузов и госзаказ, то со следующего года система будет изменена. Например, в изменениях предусмотрено закрытие филиалов, которые есть в университетах в разных городах, чтобы набрать больше студентов. Мы не будем финансировать здание, его площадь. Другая философия финансирования позволит увеличить конкуренцию между вузами”, – рассказывает Любомира Мандзий, замминистра образования.
Переход к новой системе будет постепенным. В следующем году университеты получат примерно 80% от финансирования 2019 года. Остальные 20% придется заслужить – деньги будут начисляться по критериям качества. Среди критериев могут быть наличие университета в международных рейтингах, цитируемость или количество научных работ. Если университет получает заказы на исследования от бизнеса или международных организаций – это тоже может стать своего рода знаком, что вузу доверяют, и в него будут идти деньги.
Еще одним критерием будет занятость выпускников. Министерство хочет создать автоматизированную систему, которая будет отслеживать трудоустройство молодых специалистов.
Планируется и такой показатель, как масштаб университета. С его помощью будут стимулировать укрупняться, объединяться. Чем больше вуз – тем больше у него будет средств.
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