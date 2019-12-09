Представлен экзоскелет для поднятия грузов (видео)

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Компания Sarcos Robotics представила серийную версию экзоскелета Guardian XO, позволяющего человеку поднимать груз массой в 90 килограммов, ощущая при этом нагрузку на уровне 4,5 килограммов.
Sarcos Robotics будет сдавать экзоскелеты в аренду по цене около 100 тысяч долларов в год, первые поставки начнутся в январе 2020 года, сообщает IEEE Spectrum. Экзоскелеты необходимы для того, чтобы увеличивать силу человека или уменьшать нагрузку на тело при выполнении рабочих задач.
Например, Ford использует экзоскелеты на заводах, чтобы снизить нагрузку на сборщиков, закрепляющих детали у себя над головой. В случае с усиливающими экзоскелетами пока эти устройства почти не используются за пределами лабораторий, хотя потенциально их можно использовать на многих производствах и складах, где необходимо перемещать тяжелые и большие предметы. Sarcos Robotics не первый год занимается разработкой коммерчески доступного полноразмерного экзоскелета для подобных условий.
Теперь компания показала финальную версию устройства. Чтобы начать работать с экзоскелетом, человек заходит внутрь конструкции и надежно прикрепляется к ней с помощью ремней и жилета. После этого по сути робот просто дублирует действия человека, считывая его движения и усилия, и повторяя их с учетом пропорций: разработчики отмечают, что соотношение прикладываемого человеком усилия и усилия робота составляет 1 к 20.
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